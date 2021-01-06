دوري أبطال افريقيا.. الوداد “يتجاوز” عقبة الملعب المالي و”يبلغ” دور المجموعات

جدة - عبدالحي حسين - نجح فربق الوداد الرياضي في تجاوز عقبة الملعب المالي بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة لحساب مباريات اياب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال افريقيا بعد هزيمتهم بهدف دون مقابل خلال مباراة الذهاب.

وافتتح المهاجم أيوب الكعبي حصة التهديف خلال الشوط الأول قبل أن ينجح النجم الجديد للقلعة الحمراء مٶيد اللافي في توقيع ثناٸية أمنت العبور وضمنت الاستمرار في منافسة أمجد الكٶوس القارية.

وأسفر اجتماع ممثلي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والطاقم التحكيمي قبل اللقاء علی الابقاء علی موعد المباراة في موعدها المحدد بعد الشكوك التي حامت حول مدی جاهزية أرضية الملعب لاحتضان المواجهة.

وأثارت أرضية الملعب جدلا كبيرا داخل الرجاء بعد مغادرة الفريق للمسابقة علی يد منافسه تونغيت السنغالي بعد الاحتكام الی ضربات الحظ الترجيحية.