التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1642 بكورونا.. 59% في جهتي البيضاء والرباط

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 1642 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 624 حالة جديدة، منها 485 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 353 حالة، منها 213 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 159 حالة، منها 56 بسلا.

وبجهة مراكش آسفي سجلت 148 حالة، منها 63 بمراكش.

وبجهة سوس ماسة سجلت 110 حالات، ثم 79 بجهة الشرق، وبجهة فاس مكناس سجلت 46 حالة، و43 حالة ببني ملال خنيفرة، ثم 31 حالة بدرعة تافلالت، و22 جهة كلميم واد نون، و18 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و9 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء.

للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا