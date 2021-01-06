آيت الطالب يوقع قرار الترخيص لاستخدام لقاح “أسترازينيكا”.. سيصنع في الهند

جدة - عبدالحي حسين - بعد أيام من التريث، رخصت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء رسميا لاستعمال لقاح استرازينيكا الذي طورته أوكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد.

ووقع وزير الصحة خالد آيت الطالب، قرار الترخيص الاستثنائي اليوم، والذي سيسمح باستعماله في المغرب، مع تحديد شروط تخزينه واستعماله، وجرعاته التي حددت في اثنتين، تفصل بينهما اربعة أسابيع على الأقل.

وحسب قرار الوزير، فإن الجرعات التي سيتلقاها المغاربة من هذا اللقاح، ستصنع في الهند.

وبعد الترخيص البريطاني لاستخدام لقاح “أسترازينيكا” الأسبوع الماضي، عقدت اللجنة الوطنية الاستشارية المختصة بالترخيص للقاح المضاد لكورونا، الخميس الماضي اجتماعا بالرباط بحثت فيه مسألة الترخيص للقاح “أسترازينيكا” بالمغرب.

وخلال هذا الاجتماع، تداولت اللجنة الوطنية في كافة المعلومات والمعطيات المتعلقة بهذا اللقاح، وفق ما صرحت به للصحافة مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة بشرى مداح في أعقاب اللقاء، مسجلة أن اللجنة تدارست الاحترام الجيد لمعايير التصنيع، والسلامة، وجودة وفعالية اللقاح، ونتائج تجاربه ما قبل السريرية والسريرية، والاعتراف الدولي به.

وتعد المملكة المتحدة، أول دولة في العالم تعتمد لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة “أسترازينيكا”، والذي من المتوقع أن يلعب دورا حاسما في تعزيز الاقتصاد العالمي العام المقبل.

ووعدت “أسترازينيكا” بتزويد مئات الملايين من الجرعات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتقديم اللقاح على أساس غير هادف للربح إلى تلك الدول إلى الأبد، حيث من المتوقع أن يتراوح سعره بين 3- 4 دولارات للجرعة، ما يجعله أرخص لقاح متاح في العالم.