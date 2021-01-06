جماهير اشبيلية تختار مهاجم “الأسود” كأفضل لاعب في مباراة كأس الملك

جدة - عبدالحي حسين - اختارت جماهير فريق اشبيلية الاسباني الدولي المغربي أسامة الادريسي كأفضل لاعب في صفوف الفريق خلال مباراة كأس الملك أمام ليناريس.

واحتل الادريسي المركز الأول في الاستفتاء بعدما حصد 79 في الماٸة من مجموع الأصوات، متبوعا باللاعب أوسكار رودريغيز، في وقت حل فيه فيرناندو في المركز الثاني.

وعانی الادريسي من مشكل الاصابة بعد التحاقه بالفريق خلال الساعات الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية، وهو السبب الذي جعله يغيب عن مباريات الممثل الأول لعاصمة الأندلس، قبل أن يظهر من الباب الكبير عبر بوابة مسابقة كأس الملك، والتي نال بفضلها اعجاب جماهير اشبيلية.