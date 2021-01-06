الصحافة ودور الحضانة من بين القطاعات التي ستستفيد من إجراءات الدعم

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية إبرام 4 عقود برامج جديدة تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.

وأضافت اللجنة في بيان عقب اجتماعها الحادي عشر، الذي انعقد اليوم الأربعاء، أن هذه العقود تتضمن تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات.

كما تم توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء، ويدخل هذا العقد حيز التنفيذ اعتباراً من فاتح يناير 2021.

وأكدت لجنة اليقظة الاقتصادية أن التطورات الأخيرة لبعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر أن النشاط الاقتصادي الوطني يواصل انتعاشه التدريجي، باستثناء بعض القطاعات التي لم تستطع بعد استعادة انتعاشها، كالسياحة والنقل الجوي وبعض أنشطة الخدمات.

وعلى مستوى المالية العمومية، تبرز النتائج عند نهاية نونبر 2020، تسجيل تطور أداء المداخيل والنفقات بوتيرة تتماشى مع التوقعات، إذ يتوقع أن يستقر عجز الميزانية لسنة 2020 عند معدل 7،5% كما هو منصوص عليه في قانون المالية المعدل.

وبخصوص إجراءات دعم قطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب، قررت اللجنة تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها حتى 31 مارس 2021، وعلى وجه الخصوص، منح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي، بغية الحفاظ على مناصب الشغل.

وجرى التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي، وسيغطي التعويض بالنسبة لهؤلاء الأجراء، الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021.