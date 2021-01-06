الانتخابات الأمريكية.. الكونجرس يبدأ جلسة التصديق وترامب يتوعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الكونجرس الأمريكي مساء الأربعاء، جلسته المقررة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويتوقع أن يصدق الكونجرس على نتائج الانتخابات لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، ويعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية، رغم وجود معارضة جمهورية ضئيلة لقرار التصديق على نتائج الانتخابات.

من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان بالتزامن مع جلسة التصديق، "سأقوم بواجبي خلال جلسة التصديق على نتائج الانتخابات بالكونجرس للتأكد من أن المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات سيكون لها نصيب معقول من المناقشة".

وأوضح مايك بنس، أنه ليس من صلاحياته قبول أو رفض نتائج الانتخابات بشكل منفرد، في إشارة لدعوة ترامب من اجل رفض التصديق على فوز الديمقراطي بايدن.

ورحب بنس، بجهود أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ لمعارضة نتائج الانتخابات أو تقديم أدلة على مخالفات انتخابية.

وفي كلمه زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة، قال إن الدعاوى القضائية التي طعنت على نتائج الانتخابات لم تقدم أدلة قاطعة على حدوث تزوير كبير.

من جانب آخر، بدأ أنصار ترامب في التجمع أمام مبنى الكونجرس تلبية لدعوته، بهدف إظهار رفضهم لنتائج الانتخابات.



وقال ترامب، إن هناك من يكرهه لأنه حقق العديد من الإنجازات التي اعتقد سابقًا أنها مستحيلة.

وتابع "سأسير معكم إلى مبنى الكونجرس، لنظهر لهم رفضنا لنتيجة الانتخابات وتزويرها وسرقتها".

أما في المعسكر الديمقراطي، أكد الرئيس المنتخب جو بايدن، إنه بعد تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية سيحين الوقت لطي صفحة الماضي.

وأضاف بايدن، خلال تصريحات صحفية، أنه سيعمل مع كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمكافحة جائحة كورونا المستجد.