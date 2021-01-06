"واشنطن بوست": ترامب اختلق 30 ألف كذبة خلال رئاسته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق نحو 30 ألف كذبة منذ توليه الرئاسة الأمريكية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في عمودها المعني بالتحقق من المعلومات، أن ترامب أدلى بالفعل بـ29508 ادعاءات مضللة أو كاذبة حتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.



وأوضحت الصحيفة، أن هذا الرقم لا يشمل على كل تصريحاته المضللة بشأن تزوير الانتخابات، الأمر الذي يضمن تجاوز مزاعمه الكاذبة حاجز الثلاثين ألفًا.

وأشارت إلى أن ما وصفته بـ"أكاذيب ترامب" بلغ ذروته في أكتوبر/ تشرين أول مع اقتراب انتخابات 2020، حيث أشار متقصو الحقائق إلى أنه كذب 4000 مرة في ذلك الشهر.

وقال جلين كيسلر، محرر التقرير، إن "أكاذيب ترامب في أكتوبر/ تشرين الأول فقط كانت ضعف ما قاله في عام 2017 بأكمله"، مشيرا إلى أن هذه الكثافة في نشر التغريدات الكاذبة استمرت رغم مرض الرئيس لمدة أسبوع بعد إصابته بفيروس كورونا خلال ذلك الشهر.

ولفت التقرير إلى أن ترامب سجل عشية انتخابات 2 نوفمبر/ تشرين ثاني، أعلى معدل أطلق 504 كذبات في غضون 24 ساعة.

وقالت الصحيفة، إن ترامب منذ بداية ولايته وحتى 20 يناير/ كانون الثاني 2020، أطلق 16241 كذبة، أما البقية فكانت خلال عام واحد.

وأشارت الصحيفة إلىأن ترامب دأب على تكرار الادعاءات مثل أنه هو من بنى "أعظم اقتصاد" في تاريخ الولايات المتحدة، على الرغم من أفضل فترات الاقتصاد الأمريكي جاءت في عهد إدارات دوايت دي أيزنهاور وليندون بي جونسون وأوليسيس جرانت وبيل كلينتون.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن "يعترف أبدا" بهزيمته في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتوعد ترامب، في خطاب لآلاف من أنصاره أمام البيت الأبيض، من خلف زجاج واق، بأنه لن "يدع تزوير الانتخابات يمر بسهولة".

وحث ترامب نائبه مايك بنس على رفض التصديق على فوز بايدن في الكونجرس، قائلا: "أرجو أن يقوم نائبي مايك بنس بواجبه وأن يعيد نتائج الانتخابات إلى الولايات لتصحيحها".