الألماني بيرتس رئيسا لـ"يونيتامس" لدعم السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الأمم المتحدة، الأربعاء، تعيين السياسي الألماني فوكلر بيرتس رئيسيا لبعثة "يونيتامس" لدعم الانتقال بالسودان.

وقالت اللجنة الوطنية السودانية للتنسيق مع يونيتامس، في بيان، إن "الأمين العام للأمم المتّحدة قد أرسل خطابًا لمجلس الأمن يفيد بتعيين الألماني بيرتس كممثل خاص للأمين العام ورئيس لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان".

وممثل الأمين العام هو أكاديمي ألماني كان يعمل كبير المستشارين بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (إس دبليو بي).

وهذا المعهد هو الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية الفيدرالية بشأن جميع مسائل السياسة الخارجية والأمنية.



وسبق أن عمل فولكر مستشاراً لمبعوث الأمين العام للأمم المتّحدة لسوريا خلال الفترة 2015 إلى 2018.



كما عمل أستاذاً بجامعة هومبولت- برلين وأستاذا مساعداً في الجامعة الأمريكية في بيروت من 1991 إلى 1993، وترأس فولكر مجموعة أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا حتي أبريل/نيسان 2005، وعضواً في عدد من المجالس الاستشارية العالمية بما في ذلك معهد شنجهاي للدراسات الدولية (إس آي آي إس).



وكان السودان، أعلن في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" في إقليم دارفور غربي البلاد.



وفي 22 ديسمبر/كانون الأول، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بإنهاء مهام "يوناميد"، بعد أكثر من 13 عاما من تأسيس البعثة عملياتها في المنطقة.

وتم نشر قوات يوناميد في دارفور عام 2007 تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بقوام حوالي 12 ألف جندي، كثاني أكبر قوة أممية في المنطقة، بعد ارتفاع وتيرة الحرب في الإقليم بين حكومة الرئيس المعزول عمر البشير وحركات مسلحة.