ترامب: لن نعترف بالهزيمة وتزوير الانتخابات لن يمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن "يعترف أبدا" بهزيمته في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتوعد ترامب، في خطاب أمام آلاف من أنصاره، أمام البيت الأبيض، من خلف زجاج واق، بأنه لن "يدع تزوير الانتخابات يمر بسهولة ولن يستسلم أبدا، وسيوقف عملية السرقة".

وحث ترامب نائبه مايك بنس على رفض التصديق على فوز بايدن في الكونجرس، قائلا: "أرجو أن يقوم نائبي مايك بنس بواجبه وأن يعيد نتائج الانتخابات إلى الولايات لتصحيحها".

وسيرأس بنس جلسة مشتركة للكونجرس اليوم الأربعاء يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية والتي تحدد الفائز.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قضاة المحكمة العليا ليسوا موالين له، وأصدروا أحكامًا ضده.

واتهم ترامب ما سماه بـ"وسائل الإعلام المضللة"، بأنها "هي المشكلة الكبرى وأنها ساهمت في تزوير الانتخابات".

وتابع: "لقد فزت في الانتخابات الأخيرة بعدد من الأصوات أكبر بكثير من مثيله في انتخابات عام 2016، ولا أريد العودة إلى رئاسة البلاد بعد 4 سنوات وإنما أتطلع إلى عودة الأمور لما كانت عليه قبل 8 أسابيع".

واستطرد ترامب: "كنت فائزًا في الولايات المتأرجحة ولكن نتائجها تغيرت فجأة بين عشية وضحاها".

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن "نهاية الحزب الجمهوري لم تأت بعد ولكن حان الوقت لرحيل الجمهوريين الضعفاء وتقدم الأقوياء".

وكان الآلاف من أنصار ترامب احتشدوا، في واشنطن للاحتجاج على اجتماع الكونجرس، للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.



وقبيل الخطاب الذي وعد به ترامب أنصاره، كتب على تويتر "حشود كبيرة!".

وحمّس إريك ترامب، أحد أبناء الرئيس، الحشود التي تلوح بأعلام بالتطرق لنظريات مؤامرة لا أساس لها.

قال إريك ترامب سائلا الحشود: "هل يوجد أي شخص هنا يعتقد بالفعل أن جو بايدن فاز بالانتخابات.. فرد المحتشدون صائحين لا".

وصدقت كل الولايات الأمريكية على أن بايدن، الديمقراطي، فاز بالانتخابات بعدد 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب، فيما تعثرت جهود ترامب للتشكيك في فوز بايدن في المحاكم في أنحاء البلاد.

وقال إريك ترامب: "لا يهم. بوسعهم أن يكذبوا، بوسعهم أن يغشوا، بوسعهم أن يسرقوا. أبي بدأ حركة، وهذه الحركة لن تموت أبدا".

ومن المقرر أن يصادق الكونجرس على فوز بايدن، اليوم الأربعاء، لكن أنصار ترامب الجمهوريين ببذلون قصارى جهدهم للمماطلة لتمديد الإجراءات.

وكانت الشرطة طلبت من المحتجين عدم إحضار أسلحتهم إلى واشنطن التي تشدد قوانين حمل الأسلحة، وتحظر حمل الأسلحة النارية بشكل علني.