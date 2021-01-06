بايدن يختار ميريك جارلاند لـ"العدل" الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار القاضي ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل الأمريكي.

ويعمل ميريك حاليًا في محكمة استئناف واشنطن العاصمة، التي شغل منصب كبير قضاتها بين فبراير 2013 وفبراير 2020، كما شغل منصب نائب المدعي العام بين عامي 1994 و1997.



وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد رشح جارلاند لعضوية المحكمة العليا الأمريكية في مارس 2016، لكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل منع انعقاد جلسة الاستماع الواجبة للتصديق على تعيينه.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال بايدن، إنه بعد تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية سيحين الوقت لطي صفحة الماضي.

وأضاف بايدن، خلال تصريحات صحفية، أنه سيعمل مع كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمكافحة جائحة كورونا المستجد.



واقترب الديمقراطيون من السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، بفوز المرشح جون أوسوف، بالانتخابات التكميلية التي جرت بجورجيا، وفوز الديمقراطي رافييل وارنوك.

كما يستعد الكونجرس للمصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية على أن يتولى مهامه في 20 يناير/كانون الثاني خلفا للجمهوري دونالد ترامب.

من جانب آخر خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره في واشنطن، قائلًا: " أرجو أن يقوم نائبي مايك بنس بواجبه وأن يعيد نتائج الانتخابات إلى الولايات لتصحيحها".



وتابع ترامب الذي يؤكد حصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية دون أن يقدم أي دليل على ذلك، قائلًا: "لا أريد العودة إلى رئاسة البلاد بعد 4 سنوات وإنما أتطلع إلى عودة الأمور لما كانت عليه قبل 8 أسابيع".

وأكد ترامب أنه لن "يعترف أبدا" بهزيمته في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.