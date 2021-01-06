شكرا لقرائتكم خبر أمريكا: نأخذ التهديدات الإيرانية على محمل الجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سمع عدد من مراقبي الحركة الجوية في نيويورك تهديدا قبل يومين عبر تسجيل صوتي حصلت عليه شبكة سي بي إس نيوز حصريا للانتقام من مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقالت شبكة سي بي إس الإخبارية إنه في حين أن الحكومة لا تعتقد أن التحذير من هجوم موثوق به، إلا أنه يتم التحقيق فيه باعتباره انتهاكا لترددات الطيران، وأكدت المصادر أن البنتاجون ووكالات أخرى تم إطلاعها على التسجيل الصوتي الرقمي، وقالت المصادر إنهم يعتقدون أن التهديد كان يهدف إلى الإيحاء بضرب مبنى الكابيتول في نفس اليوم الذي من المقرر أن يقوم فيه الكونجرس بحساب نتائج الهيئة الانتخابية.

وقال الخبراء إن الاقتحام مثير للقلق، لأنه قد يؤثر على التعليمات التي يحصل عليها الطيارون حول كيفية وأين تطير الطائرات، وأشارت مصادر لشبكة سي بي إس نيوز ، إلى أنه تم إرسال رسالة إلى مراقبي الحركة الجوية لتذكيرهم بضرورة الإبلاغ على الفور عن أي تهديد أو خروج طائرة عن مسار رحلتها.

ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنه قال إنه يأخذ «جميع التهديدات بالعنف على السلامة العامة على محمل الجد»، وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أنها على اتصال مع سلطات إنفاذ القانون.

وجاء التهديد بالتواكب مع المسيرات التي تقوم بها إيران ووكلاؤها المنتشرون في المنطقة لإحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني في أعقاب مقتله بغارة جوية أمريكية خلال العام الماضي.