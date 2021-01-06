شكرا لقرائتكم خبر حاتمي: أدلة دامغة على تورط إسرائيل في اغتيال زاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد أمير حاتمي، في رسالة لوزراء دفاع أكثر من 60 دولة، أن هناك «أدلة دامغة» حول تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وقال حاتمي في الرسالة «هناك أدلة دامغة على تورط الكيان الصهيوني في هذا الاغتيال»، دون أن يذكر تفاصيل.

ودعا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا)، المجتمع الدولي إلى «إدانة هذا العمل غير القانوني والإجرامي وغير الإنساني»، وعد أن «تجاهل هذه الجريمة يؤدي إلى تكرارها وانعدام الأمن في العالم»، وشدد على أن إيران تحتفظ بحق الرد عليها.

وكان فخري زاده قد اغتيل في هجوم استهدف موكبه في نوفمبر الماضي، وعلى الفور اتهمت إيران كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن اغتياله.