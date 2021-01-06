شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي الرئيس اليمني ينتقد تدخل إيران الفاضح في بلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الأربعاء، ما سمّاه "تدخل إيران الفاضح في الشأن اليمني ودعمها الميداني لأعمال ميليشياتها الانقلابية من خلال أعمال ما يسمى سفيرها في صنعاء ونشاطه وتواجده المخالف للأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية.

وثمن هادي لدى لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفثس، دعم الأمين العام للأمم المتحدة للحكومة الجديدة واستنكاره لحادثة استهداف مطار عدن الدولي.. مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية ودول التحالف الداعم لليمن.

وعبر الرئيس اليمني، عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة ولجهوده الرامية لتحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني والذي قال إنه "للأسف يقابل بتمادي وعنجهية الميليشيات الانقلابية الحوثية الإيرانية التي لا تريد السلام وتعمل على تنفيذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية من خلال نهجها وسلوكها العدواني المتجسد في استهداف المدنيين الأبرياء والتي كان آخرها استهدافها لمطار عدن المدني وللحكومة والمدنيين في عملٍ إرهابيٍ غادرٍ وجبان يؤكد على سلوك ونهج ميليشيات الإجرامي وأعداء الحياة والسلام".

كما بارك الرئيس اليمني، خطوات واتفاق المصالحة التي أسفرت عنها قمة العلا في المملكة العربية السعودية بما يعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتوحيد الجهود خدمة لشعوب وبلدان المنطقة ومنها اليمن التي جددت القمة على مواقف وقرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن.

ونقل غريفثس، تهنئة ومباركة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بتشكيل حكومة التوافق اليمنية الجديدة بموجب اتفاق الرياض والتعبير عن إدانته للعمل الإجرامي الإرهابي الذي استهدف الحكومة أثناء وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن، ويهدف مرتكبيه في المقام الأول إلى تقويض السلام والأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه اليمن وقيادته الشرعية بدعم من الإقليم والمجتمع الدولي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وعبر المبعوث الأممي إلى اليمن، عن تطلعه إلى زيارة العاصمة المؤقتة عدن للتأكيد ودعم ومباركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجهود الحكومة وإدانة استهداف المنشآت المدنية والأبرياء من قبل أعداء السلام، مؤكداً تقديم المساندة في هذا الإطار.