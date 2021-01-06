شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ولجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية، فرصة لإعادة التأكيد على لحمة المصريين ووحدتهم.

وكان الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد هنأ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس؛ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال كرم جبر: "يسعدني أن أهدي قداستكم أطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى سائر المصريين بالخير واليمن والبركات، الكنيسة المصرية كانت ومازالت تلعب دورا كبيرا في نشر التسامح الرافض للتطرف؛ ومصر تضرب نموذجًا فريدًا في التماسك والترابط الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين".

وأكد كرم جبر أن المصريين نسيج واحد منذ فجر التاريخ مترابطين معا ضد أهل الشر وهو ما يظهر جليا في الاحتفالات الدينية المصرية؛ مضيفا أن ذلك أهم ما يميز الشعب المصري، مضيفا أن مصر ستظل بلد السلام والمحبة، داعيا المصريين مسلمين ومسيحيين إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة التحديات ولدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.