شكرا لقرائتكم خبر عن جورجيا «الفاصلة» .. هل يسيطر الديمقراطيون على الكونجرس ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشير التوقعات إلى سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يكون أحد مرشحي الحزب الديمقراطي في جولة الإعادة في انتخابات ولاية جورجيا الفائز على خصمه الجمهوري، بينما أعلن مرشح ديمقراطي آخر، فوزه في الانتخابات، بعدما كشفت عملية فرز الأصوات في الولاية الجنوبية إلى تقدمه بفارق ضئيل.

وتعتبر الرهانات كبيرة لجدول الأعمال التشريعي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن: إذا فاز الديمقراطيان الاثنان، سيكون مجلس الشيوخ مقسما بواقع 50-50، لكن نائبة الرئيس الأمريكي في الإدارة الجديدة، الديمقراطية كامالا هاريس، يمكن أن تكون بمثابة رمانة الميزان فى المجلس.

وتوقع العديد من المواقع الإعلامية الأمريكية فوز الديمقراطي، رافايل وارنوك، في السباق أمام السيناتور الجمهوري، كيلي لويفلر.

ويتقدم وارنوك51/ عاما/ الوافد الجديد على السياسة، وهو أيضا أحد القساوسة بكنيسة "أتلانتا"، بفارق نقطة مئوية واحدة، مع فرز كل الأصوات تقريبا. وسيكون وارنوك أول شخص أسود يمثل ولاية جورجيا في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي.