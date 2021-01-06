شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 حوثيين وأسر 2 في محاولة تسلل فاشلة لـ "باقم " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ٤ عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية مصرعهم وأصيب آخرون ، كما تم أسر ٢ آخرين منهم، اليوم، خلال إفشال قوات الجيش الوطني محاولة تسللهم في مديرية باقم شمال غرب محافظة صعدة.

وقال أركان حرب اللواء الخامس حرس حدود العقيد محمد الجرادي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن قوات الجيش الوطني تصدت لمجموعة عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية حاولت التسلل والالتفاف لمناطق الجيش الوطني، ما أسفر عن مقتل ٤ وجرح عدد منهم، إضافة إلى أسر 2 آخرين منهم وإجبار من تبقى منهم على الفرار والعودة إلى أوكارهم.

وأضاف العقيد الجرادي، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت قناص ومجاميع من عناصر الحوثي عندما محاولتها تعزيز العناصر المتسللة في ذات الجبهة.