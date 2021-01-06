شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: الإغلاق قد يستمر حتى نهاية مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لنواب البرلمان اليوم الأربعاء بأن الإغلاق في إنجلترا قد يستمر حتى نهاية مارس في بعض المناطق، بعد ساعات من قوله إنه سينتهي قبل ذلك بستة أسابيع.

وأخبر جونسون مجلس العموم، قبل التصويت على الإغلاق الكامل في إنجلترا، أن التشريع يسمح ببقاء أشد الإجراءات سارية حتى 31 مارس إذا لزم الأمر.

وتأتي تعليقاته بعد أقل من 24 ساعة من تصريحه في إفادة صحفية بأن مراجعة الإجراءات ستتم على مستوى البلاد في منتصف فبراير.

وقال جونسون إن تغيير الموعد يرجع إلى أن مشروع القانون يسمح بالتخفيف الإقليمي للقواعد وفقا لنظام مستويات التحذير البريطاني.