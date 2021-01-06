شكرا لقرائتكم خبر عن «قلق بالغ» .. بيان أوروبي ثلاثى ضد «يورانيوم إيران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان عن "قلقها البالغ " من شروع إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 في المئة في الرابع من يناير كانون الثاني.

وقالت الدول الثلاث اليوم الأربعاء "نحث إيران بقوة على وقف تخصيب اليورانيوم بمعدل نقاء يصل إلى 20 في المئة دون تأخير".

وقالت الحكومة الإيرانية يوم الاثنين إن طهران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 بالمئة في منشأة نووية تحت الأرض، في انتهاك للاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى الكبرى.