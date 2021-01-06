شكرا لقرائتكم خبر عن "المالديف" تعيد العلاقات الدبلوماسية مع قطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المالديف اليوم الأربعاء عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع دولة قطر، كما رحبت بالمصالحة الخليجية.

وكتب وزير خارجية المالديف عبد الله شهيد، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، :"ترحب المالديف بالتطورات الإيجابية التي شهدتها القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي".

وأضاف :"لقد أجريتُ مناقشات مثمرة مع السلطات القطرية، ويسعدني أن أعلن قرار حكومة المالديف بإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر".

وكانت المالديف قد أسست علاقات دبلوماسية مع قطر عام 1984