شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك : زيارة وزير الخزانة الأمريكي "تاريخية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم الأربعاء ، زيارة وزير الخزانة الأمريكي إستيفن منوتشن إلى الخرطوم ، بـ " التاريخية".

ونقلت وكالة السودان للأنباء " سونا " اليوم عن حمدوك قوله إن " هذه الزيارة تأتي في وقت تُحقق فيه علاقاتنا الثنائية قفزات تاريخية نحو مستقبل أفضل، نحنُ نُخطط لاتخاذ خطوات ملموسة اليوم لتدشين دخول علاقاتنا الثنائية آفاق أرحب".

وحسب الوكالة ، التقى حمدوك بمكتبه وزير الخزانة الأمريكي إستيفن منوتشن الذى وصل للخرطوم صباح اليوم على رأس وفد فى زيارة تستغرق يوما واحدا ضمن جولة تشمل العديد من دول الشرق الأوسط.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر مانيس ، فى تصريح صحفي ، إن الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير خزانة أمريكى للسودان، مضيفا أنها بحثت العلاقات بين البلدين.