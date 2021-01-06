شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارون: بنس لن يستجيب لضغوط ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مستشارون إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيلتزم بمهامه الرسمية ولن يمنع تصديق الكونجرس اليوم الأربعاء على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رغم ضغوط من الرئيس دونالد ترامب حتى يساعده في إبطال هزيمته في الانتخابات.

فقد كثف ترامب أمس الثلاثاء الضغط على بنس ليمنع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات التي أجريت في نوفمبر تشرين الثاني في إطار سعيه المستمر للبقاء في السلطة.

وسيرأس بنس جلسة مشتركة للكونجرس اليوم الأربعاء يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية والتي تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.