انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أبو غريب -----------------58
أبو دشير-------------------2
الإسكان--------------------4
الاعلام---------------------7
البياع----------------------8
التاجي--------------------5
الحرية--------------------5
الدورة--------------------45
الدولعي-------------------2
السيدية-------------------7
الشرطة الرابعة --------------1
الشعلة--------------------3
الصالحية -----------------2
الطارمية ------------------18
العامرية------------------6
العطيفية----------------- 6
الغزالية-------------------3
القادسية -----------------6
الكاظمية-----------------2
اللطيفية------------------2
المحمودية---------------10
المكاسب -----------------2
المنصور -----------------11
المواصلات---------------3
الوشاش------------------4
اليرموك -----------------12
اليوسفية-----------------1
جكوك-------------------1
حي الجامعة-------------15
حي الجهاد--------------17
حي الخضراء--------------1
حي العامل--------------2
حي العدل --------------15
حي الفرات---------------4
سويب------------------2
سكنة جانب الرصافة-------3
محافظة النجف -----------1
أبو دشير-------------------2
الإسكان--------------------4
الاعلام---------------------7
البياع----------------------8
التاجي--------------------5
الحرية--------------------5
الدورة--------------------45
الدولعي-------------------2
السيدية-------------------7
الشرطة الرابعة --------------1
الشعلة--------------------3
الصالحية -----------------2
الطارمية ------------------18
العامرية------------------6
العطيفية----------------- 6
الغزالية-------------------3
القادسية -----------------6
الكاظمية-----------------2
اللطيفية------------------2
المحمودية---------------10
المكاسب -----------------2
المنصور -----------------11
المواصلات---------------3
الوشاش------------------4
اليرموك -----------------12
اليوسفية-----------------1
جكوك-------------------1
حي الجامعة-------------15
حي الجهاد--------------17
حي الخضراء--------------1
حي العامل--------------2
حي العدل --------------15
حي الفرات---------------4
سويب------------------2
سكنة جانب الرصافة-------3
محافظة النجف -----------1
الشفاء: 140.. الوفيات: لا توجد