بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.

وعن أكثر الدول عددا في الإصابات، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، ثم الهند، ثم البرازيل، فروسيا، في حين تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة.

