انت الان تتابع خبر بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت إحصاءات جديدة لوكالة "رويترز"، أن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 86.17 مليونا، وتبلغ الوفيات مليونا و864 ألفا و642 وفاة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.
وعن أكثر الدول عددا في الإصابات، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، ثم الهند، ثم البرازيل، فروسيا، في حين تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة.
وعن أكثر الدول عددا في الإصابات، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، ثم الهند، ثم البرازيل، فروسيا، في حين تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة.