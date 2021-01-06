كورونا يواصل غزو لبنان.. تسجيل أكثر من أربعة آلاف إصابة جديدة

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، و1273 حالة شفاء بينها 503 حالات في العناية المركزة و148 حالة تخضع للتنفس الاصطناعي.

وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 199925، والوفيات 1537، وحالات الشفاء 136559.

