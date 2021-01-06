انت الان تتابع خبر كورونا يواصل غزو لبنان.. تسجيل أكثر من أربعة آلاف إصابة جديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجل لبنان، اليوم الأربعاء، 4166 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في حصيلة قياسية جديدة.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، و1273 حالة شفاء بينها 503 حالات في العناية المركزة و148 حالة تخضع للتنفس الاصطناعي.
وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 199925، والوفيات 1537، وحالات الشفاء 136559.
وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 199925، والوفيات 1537، وحالات الشفاء 136559.