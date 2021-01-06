اخبار العالم

عبطان يعلن تأسيس تجمع إقتدار وطن السياسي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر عبطان يعلن تأسيس تجمع إقتدار وطن السياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن وزير الشباب والرياضة الاسبق عبد الحسين عبطان، عن تأسيس تجمع إقتدار وطن السياسي، فيما هنأ الجيش العراقي بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسه.
وقال عبطان في بيان، "إلى أبناء جيشنا الباسل بكافة صنوفه وتشكيلاته، إلى الغيارى الذين رهنوا أرواحهم بيد أهلهم من أبناء هذا الوطن ‏العزيز..‏ نتوجه إليكم في هذا اليوم العظيم والمبارك، ونحن نحتفل وإياكم ، ‏بمرور مئة عام على تأسيس جيشنا العراقي المغوار، ‏بمشاعر ملؤها الفخر والتقدير والإعتزاز، ونحييكم تحية الرجال ‏الأشداء.. حماة الديار وصناع الإنتصار..ونجدد عهدنا بكم عنواناً ‏للكرامة والسيادة والإباء".

واضاف "من عَبقِ هذه المناسبة نستمد معاني البطولة والعنفوان ..ونتوجه ‏إلى أبناء شعبنا الكريم الذي يعيش منذ أعوام، وسط دوامة من ‏التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وظروف ‏صعبة تسببت بمزيد من المعاناة والحرمان وانطلاقاً من شعورنا بحجم المسؤولية وتفاعلاً مع المعطيات ‏السابقة نعلن عن تشكيل تجمع ( إقتدار_وطن ) ليكون حبل الوصل ‏الوطني وسبيل النجاة لصنع مستقبل زاهر نمنح فيه الفرصة ‏لشباب العراق الذين خاضوا غمار الصعاب وعاصروا الشدائد ‏لتقديم رؤيتهم في بناء بلدهم ووضعه على المسار الصحيح".

وتابع "إننا في ( إقتدار_وطن ) وضعنا برنامجاً للإصلاح الشامل لكل ‏المؤسسات وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية ‏والاجتماعية، وتقديم عناصر الإصلاح في الوظائف العامة ‏وبخاصة الإدارات العليا ، بمنهج يقوم على الإيجابية والتفاعل ‏والمشاركة في العمل السياسي، متخذين من الوسطية والاعتدال ‏منهجاً للعمل والوصول إلى الهدف المنشود والتعامل بواقعية مع ‏المستجدات على الساحة السياسية ".

واشار الى انه "مهما اعتمدنا من تغيير، إن لم نكن مؤمنين به بصدق، فلن يجد ‏صداه إلا بتكاتفنا وتماسك صفوفنا لتحقيق غايتنا السامية في ‏إنصاف أبناء شعبنا ..
ولن تستقيم الأمور ما لم نحرر الإنسان من ‏ثقافة الفساد والإستبداد، ليكون إنساناً سوياً له حقوق وعليه ‏واجبات، إضافة إلى العمل الجاد والدؤوب الذي يراكم المعرفة ‏ويعززها".

واكمل "آمالنا معقودة عليكم .. وبحجم التضحيات والمعاناة التي عشناها ‏سيكون حجم ذلك الأمل..‏ فشمروا من الآن عن سواعدكم..‏ فقد آن أوان البناء والعطاء..‏ وكلنا مسؤولون أمام الله وعباده عن ذلك".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا