إسرائيل ترحب بتوقيع اتفاق السلام مع السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، بتوقيع السودان، اليوم الأربعاء، على اتفاقية إبراهيم للسلام مع إسرائيل.

وكتب أشكنازي في تغريدة على "تويتر"، قائلا إن : "توقيع السودان على الاتفاقات الإبراهيمية هو خطوة هامة في دفع اتفاقات السلام الإقليمية بالشرق الأوسط".

وأضاف: "أشكر المسؤولين في الإدارة الأمريكية على جهودهم المتواصلة في تأمين الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط".

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي ، قائلا:"آمل ان يفضي الاتفاق إلى التقدم في الحوار والسلام بين الخرطم وتل أبيب، وأن يعزز تطوير العلاقات بين البلدين".

وفي وقت سابق الأربعاء وقع السودان والولايات المتحدة الأمريكية، إعلان "اتفاقيات إبراهيم" للسلام مع إسرائيل.

ومثّلَ الجانب السوداني، وزير العدل، الدكتور نصر الدين عبد الباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين.

وينص الإعلان على ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام.

كما أوضحت بنود الإعلان أن "أفضل الطُرُق للوصول لسلام مستدام بالمنطقة والعالم تكون من خلال التعاون المشترك والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة وأن ينعم شعوب المنطقة بحياة تتسم بالأمل والكرامة دون اعتبار للتمييز على أي أساس، عرقي أو ديني أو غيره".

ويأتي التوقيع في إطار زيارة وزير الخزانة الأمريكي إلى السودان التي تستغرق يوما واحدا.

وتمهد الخطوة للسلام مع إسرائيل، والذي كان البلدان قد توصلا لاتفاق بشأنه قبل أشهر.

وكان السودان أعلن التوصل مع إسرائيل إلى قرار بإنهاء حالة العداء وإعادة العلاقات الطبيعية بينهما.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن الاتفاق سيضمن بدء التعامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبتركيز أولي على الزراعة لصالح الشعبين.

كما اتفق البلدان، وفق البيان، على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام في المنطقة.

وشهد اتفاق الولايات المتحدة وإسرائيل على الشراكة مع السودان في مرحلته الجديدة والعمل على ادماجه في المجتمع الدولي.

والتزمت الولايات المتحدة وإسرائيل، حسب البيان، بمساعدة السودان في ترسيخ ديمقراطيته وتحسين الأمن الغذائي واستغلال إمكاناته الاقتصادية، وفي محاربة الإرهاب والتطرف.