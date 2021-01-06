أي مصير ينتظر الطفل التركي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

كل طفل تركي مولود حديثا يحمل دينًا قيمته حوالي 20 ألف ليرة.. فأي مصير مظلم ينتظر الطفل التركي؟

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خلال السنوات السبع التي سبقت تولي أردوغان الرئاسة، بلغ إجمالي عجز الميزانية التركية نحو 173 مليار ليرة، ليرتفع العجز مع توليه الرئاسة في الفترة بين 2014- لمايو 2020، بنحو 413 مليار ليرة تركية.

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واليوم تتحضر فيه البلاد لتمويل عجز ميزانيتها باقتراض جديد ما يعني مزيدا من الدين على كاهل المواطن التركي.

في هذا التقرير نستعرض المصير المظلم الذي ينتظر أطفال تركيا بسبب سياسة أردوغان الاقتصادية.