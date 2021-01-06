حال مصادقة الكونجرس على فوزه.. بايدن يأمل طي "صفحة الماضي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، إنه بعد تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية سيحين الوقت لطي صفحة الماضي.

وأضاف بايدن، خلال تصريحات صحفية، أنه سيعمل مع كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمكافحة جائحة كورونا المستجد.



واقترب الديمقراطيون من السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، بفوز المرشح جون أوسوف، بالانتخابات التكميلية التي جرت بجورجيا، وفوز الديمقراطي رافييل وارنوك.

كما يستعد الكونجرس للمصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية على أن يتولى مهامه في 20 يناير/كانون الثاني خلفا للجمهوري دونالد ترامب.

ويخاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره في واشنطن في وقت لاحق اليوم للحديث عن حصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية دون أن يقدم أي دليل على ذلك.

ودعا ترامب أنصاره إلى "المجيء باكراً" إلى ساحة إيلليبس الواقعة جنوب البيت الأبيض، مبديا ثقته بأن "حشوداً ضخمة" ستشارك في هذه المظاهرة.