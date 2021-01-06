بالصور.. احتجاجات مؤيدة لترامب بمحيط الكونجرس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توافد أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى العاصمة واشنطن، حيث يخطط الرئيس لإلقاء كلمة أمام حشد مؤيد له.

وكلمة دونالد ترامب تأتي على هامش الجلسة المشتركة للكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأشار تقرير لشبكة "فوكس نيوز"الأمريكية إلى أن الاحتجاجات تأتي على هامش الجلسة المشتركة للكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. والتي يتوقع أن يلتف المتظاهرون فيها اليوم حول شعار "أوقفوا السرقة"،

وشارك في الاحتجاجات منظمات مثل "نساء من أجل أمريكا أولا"، و"التجمع من أجل النهضة".

ومن المتوقع أن يحضر أعضاء جماعة "براود بويز"، المعروفة بتأييدها الواسع لترامب مسيرات هذا الأسبوع "بشكل متخفي" من خلال الانقسام إلى مجموعات أصغر وتجنب ملابسهم التقليدية ذات اللونين الأسود والأصفر التي تجعل التعرف عليهم أسهل، بحسب "فوكس نيوز"

وقد اعتُقل زعيم الجماعة، إنريكي تاريو، قبل الاحتجاجات بتهم تدمير الممتلكات.





وأشارت الشبكة الأمريكية إلى وقوع اشتباكات بين أنصار ترامب، وقوات الشرطة، التي استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، واعتقلت خلال ذلك ما لا يقل عن ستة أشخاص لارتكابهم انتهاكات مختلفة للقانون، بما في ذلك حيازة أسلحة وذخيرة ومهاجمة رجال الشرطة.





من جانبها، حثت عمدة واشنطن موريل بوزر، سكان العاصمة على الابتعاد عن منطقة وسط المدينة حيث من المقرر تنظيم المسيرات المؤيدة لترامب.

ونصحت "بوزر" السكان بعدم التعامل مع المتظاهرين الذين حضروا إلى المدينة سعياً للمواجهة.

وجاء بيان العمدة في الوقت الذي نشرت فيه قوات الشرطة لافتات بالقرب من مكان التجمع، للتأكيد على حظر جميع الأسلحة النارية.





يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه ضغوط الرئيس على نائب الرئيس مايك بنس للتدخل خلال الجلسة، ونشر تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" قائلا فيها: "إفعلها يا مايك، هذا وقت الشجاعة القصوى!"، وفقا لشبكة فوكس نيوز الإخبارية.





ويترأس نائب الرئيس، مايك بنس، بصفته الرئيس الرسمي لمجلس الشيوخ، جلسة مشتركة للكونجرس اليوم الأربعاء للمصادقة على تصويت أعضاء المجمع الانتخابي الذي منح الفوز للديمقراطي جو بايدن بأغلبية 306 أصوات.

وفي الوقت ذاته، طالب أكثر من 170 من المدراء التنفيذيين للشركات الأمريكية الكبرى في رسالة مشتركة أعضاء الكونجرس بالمصادقة على انتخاب جو بايدن، رئيساً للولايات المتّحدة، خلال جلسة الأربعاء مشدّدين على أهمية الانتقال السلمي والهادئ للسلطة.

وأكد الموقّعون على الرسالة، بينهم رؤساء بنوك وصناديق استثمارية ومجموعات استشارية وشركات طيران، أن "الوقت قد حان لتمضي البلاد قدما".