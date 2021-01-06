اخبار العالم

كندا : حالات الإصابة بكورونا تبلغ 623 ألفا و384 حالة والوفيات 16253 شخصا

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كندا : حالات الإصابة بكورونا تبلغ 623 ألفا و384 حالة والوفيات 16253 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد في كندا 623 ألفا و 384 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت تورونتو ، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في كندا 16 ألفا و 253 بينما تعافى 529 ألفا و 580 شخصا من مرض كوفيد 19- الذى يسببه فيروس كورونا.

ومر حوالي 49 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى للفيروس فى البلاد .

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا