50 معتقلا بين المشرعين في هونج كونج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقل نحو 50 ناشطا مؤيدا للديمقراطية ومشرعا سابقا في هونج كونج بدعوى انتهاكات لقانون الأمن القومي الجديد في المدينة، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» عن مصدر في الشرطة قوله، «تم اعتقالهم للاشتباه في قيامهم بأعمال تخريب»، حيث تم اعتقال النشطاء والمشرعين السابقين أمس.

وقالت الصحيفة إن هذه كانت أكبر عملية اعتقال جماعي بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل، الذي فرضته بكين في هونج كونج.