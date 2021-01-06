شكرا لقرائتكم خبر 10 قتلى ومصابين في عملية عسكرية ضد طالبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مسؤولون محليون أن 6 على الأقل من مسلحي حركة طالبان قتلوا وأصيب أربعة آخرون، خلال عملية عسكرية بإقليم باغلان شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة (طلوع نيوز) التلفزيونية الأفغانية أمس.

وقال قائد شرطة الإقليم محمد واعظ صميمى «إنه تم شن العملية على الطريق السريع (باغلان-سامانجان) لتطهيره من عناصر طالبان»، وأشار إلى أنه تم إبعاد الأعداء عن الطريق السريع، مشيرا إلى أن العملية كانت ناجحة. وتابع «كان اثنان من أعضاء طالبان البارزين من بين القتلى».

وأوضح «يتم تطبيق خطة لتأمين الطريق السريع واستهداف الأعداء في القرى، التي تنطلق منها الأنشطة وتهدد الأشخاص والشركات على الطرق السريعة».