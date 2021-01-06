10 قتلى ومصابين في عملية عسكرية ضد طالبان

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وقال قائد شرطة الإقليم محمد واعظ صميمى «إنه تم شن العملية على الطريق السريع (باغلان-سامانجان) لتطهيره من عناصر طالبان»، وأشار إلى أنه تم إبعاد الأعداء عن الطريق السريع، مشيرا إلى أن العملية كانت ناجحة. وتابع «كان اثنان من أعضاء طالبان البارزين من بين القتلى».وأوضح «يتم تطبيق خطة لتأمين الطريق السريع واستهداف الأعداء في القرى، التي تنطلق منها الأنشطة وتهدد الأشخاص والشركات على الطرق السريعة».
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