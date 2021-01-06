شكرا لقرائتكم خبر عن درية شرف الدين.. مسيرة مشرفة وفخر للإعلاميين وصناع السينما بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لسنوات طويلة عاش الجمهور المصرى مع صناع الريادة فى عالم الإعلام تلك الطفرة التى قادها التليفزيون المصرى من خلال العديد من الإعلاميين والقيادات التى شكلت وجدان المصريين والوطن العربى، بما يقدم من فن وبرامج تثقيفية وتنويرية، أنارت عقول المصريين وساعدت فى الوقوف أمام العقول الظلامية والخفافيش، تلك القوة الناعمة التى لا تزال مصر تستند عليها فى مواجهة الفكر المطرف من خلال الإعلام والبرامج والسينما ونجوم مصر بمجال التليفزيون والسينما.

وتكلل درية شرف الدين مسيرتها بتعينها فى مجلس النواب، الذى من المقرر أن تنعقد أولى جلساته فى 10 يناير الجارى، لتشكل إضافة جديدة لها وللمجلس، درية شرف الدين اسم له وزنه ومكانته فى صناعة الوعى، منذ سنوات طويلة تدرجت فيها بين المناصب المختلفة وقدمت العديد من البرامج التليفزيونية بالتليفزيون المصرى وربطت المصريين ببرامجها وفكره التنويرى والتثقيفى واستطاعت أن تجعل لعشاق السينما نافذة لها من خلال برامجها ومنها برنامج نادى السينما الذى كان يقدم أبرز الأعمال السينمائية ليرى الجمهور سينما مغايرة على شاشة التليفزيون المصرى.

شغلت الإعلامية، درية شرف الدين، عدة مناصب منها رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ومنصب وكيل أول وزارة الإعلام ورئيس قطاع القنوات الفضائية ونالت عضوية الدائرة الأولى فى المحكمة الإدارية العليا فى مصر، وقبلت منصب وزيرة الإعلام فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى عام 2013، واستمرت فى منصبها كوزيرة للإعلام فى حكومة المهندس إبراهيم محلب حتى عام 2014، قبل أن يتم إلغاء المنصب.

الإعلامية درية شرف الدين، ولدت بمدينة دمياط، فى 30 مايو عام 1948 وتخرجت فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتحقت بعدها بأكاديمية الفنون فى القاهرة وقدمت عددا من البرامج المتميزة منها برنامج "أهل الرأى"، وكذلك برنامج "سؤال" على شاشة الفضائية المصرية وتناقش فيه بعض القضايا الاجتماعية والسياسية المطروحة علي الساحة فضلاً عن ذلك لها عدة مؤلفات منها "السياسة وسينما الخمسينيات" و"السياسة والسينما في مصر"، وقد ذكر اسم درية شرف الدين في موسوعة "المرأة عبر العصور"، والتي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.