شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة فرحة الشناوى .. صاحبة أعلى وسام فرنسى تحمل لواء العلماء بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمت قائمة المعينين في مجلس النواب من رئيس الجمهورية، الدكتورة فرحة الشناوي، وهى أول سيدة شغلت منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس الجامعة.

للدكتورة فرحة الشناوي تاريخ طويل من العمل الأكاديمي فهي واحدة من تبنت خلال عمادتها لكلية طب المنصور فكرة إنشاء برنامج مانشستر الطبى من خلال شراكة بين كلية طب المنصورة وجامعة مانشستر الإنجليزية، والذى أصبح من أنجح البرامج التعليمية فى مصر، كما أسست مركز أبحاث الخلايا الجذعية والحبل السرى وبجوار عملها العام نجحت فى مجال البحث العلمى بمجال تخصصها فى المناعة بالإضافة لأبحاثها حول الخلايا الجذعية من الحبل السرى كرمها السفير الفرنسى بالقاهرة وحصلت على وسام " ضابط عظيم" من فرنسا وهو أعلى وسام يمنح للعلماء.

وشغلت الدكتورة فرحة الشناوي منصب مقرر المجلس القومى للمرأة لإسهاماتها فى تبنى قضايا المرأة والعمل المستمر على تأهيل المرأة وحصلت على العديد من الجوائز العلمية ومن الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية من أهمها : جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 فى مجال العلوم الطبية المتطورة من أكاديمية البحث العلمى وجائزة فارس عام 98 من الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك وجائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017.

وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية المرأة المصرية لتكريم الأم المثالية نظرا لاسهاماتها وسيرتها ومسيرتها العلمية العالمية الرائدة، وكذلك في المجال الاجتماعى وخدمة وتنمية المرأة في عام 2018.

وحصل ”الخليج 365” على أسماء بعض المعينين فى مجلس النواب، الذى من المقرر أن تنعقد أولي جلساته في 10 يناير الجارى.

وقالت مصادر خاصة لـ"الخليج 365"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يصدر خلال ساعات قرارًا بتعيين عدد من الأسماء بالمجلس الجديد، وهى:

إبراهيم الهنيدى

علي جمعة

عماد خليل

درية شرف الدين

فخرى الفقى

حازم إمام

حسام غالى

دينا عبد الكريم

محمد عمر

داليا السعدنى

سحر عطية

إيمان العجوز

منى عمر

محمد جمال السعيد

آية مدنى

فرحة الشناوى



ووفقًا للمادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020:" يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان (28 عضوًا)".