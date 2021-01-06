شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة العامة لـ"النواب" تواصل الاستعدادات قبل الجلسة الافتتاحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الأمانة العامة لمجلس النواب، العمل على قدم وساق للانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات التى تتم داخل المجلس، وخاصة فى القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات، وذلك استعدادا للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، لبدء الدور الأول للانعقاد فى الفصل التشريعى الثانى.

وتجرى داخل مجلس النواب، استعدادات مكثفة تمهيداً للجلسة الافتتاحية للمجلس في الفصل التشريعي الثاني، والتي ستعقد بعد دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد في الدور الأول بالفصل التشريعي الثاني، حيث يتم تجهيز القاعة الرئيسية والطرقات المحيطة بها والبهو وغيرها، من أعمال ترميم وغيرها.

وفى هذا الصدد، كان حرص الأمانة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزى، على التحضير للانطلاقة الجديدة لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى بدءًا من حفل الاستقبال الذى نظمته للنواب الجديد على مدار 6 أيام، مرورًا بتوجيهاته لجميع المختصين بالإدارات الفنية والهندسية بالتأكيد على انضباط الإيقاع داخل المجلس واتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية وتحت إشرافه الشخصى ليتكون الانطلاقة بقوة تليق بتاريخ الحياة النيابية، وصولًا إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية والتى أكد جاهزية المجلس لها بدءًا من 10 يناير 2021 وتحدد فى ضوء قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.

ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، بنحو 28 عضوا، وفقا لقانون مجلس النواب، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و 244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.































