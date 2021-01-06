وزير الري السوداني يبحث مع منوشن تطورات ملف سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

استقبل وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، بمكتبه اليوم الأربعاء، وزير الخزانة الأمريكي استيفن منوشن الذي يزور البلاد حاليًا وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في مجال إدارة الموارد المائية.

وذكرت وزارة الري السودانية في بيان اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أن الجانبان بحثا مشروعات المياه بالسودان بما فيها مياه الشرب.

كما تطرق اللقاء في حضور وزيرة المالية المكلفة الدكتورة هبة محمد علي، إلى آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي علمًا بأن الولايات المتحدة الأمريكية إحدى الدول المراقبة للمفاوضات إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وأكد الطرفان على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل حول ملء وتشغيل سد النهضة.