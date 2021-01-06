وزير المالية الإسرائيلي يرجح عودة النشاط التجاري لطبيعته أواخر مايو

ياسر رشاد - القاهرة - رجح وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عودة الأعمال التجارية في إسرائيل إلى نشاطها الطبيعي بحلول نهاية مايو.

وقال كاتس: "نرجح أنه بحلول نهاية مايو، ستعود جميع الشركات إلى العمل ولن تحتاج بعد الآن إلى مساعدة مالية من الدولة.. لكن إذا احتاجت المساعدة المالية في يونيو، سنقدمها لها"، وفقًا لروسيا اليوم.

وأضاف: "في الأيام المقبلة سنقوم بتحديث برنامج الحوافز لتشجيع

العاطلين عن العمل على المدى الطويل للعودة إلى سوق العمل".

وكان البنك المركزي الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء، أن اقتصاد البلاد سيخسر نحو 3.5 مليار شاقل (مليار دولار) أسبوعيا، بعد تشديد إجراءات العزل الثالث في البلاد.

وأوضح هذا البنك أن إجراءات العزل التي فرضت مرتين من قبل، في

ربيع وخريف العام الماضي، أثرت على الاقتصاد الإسرائيلي، وأدت إلى تكبده نحو 5.4 مليار، و3.2 مليار شيقل، أسبوعيا على التوالي.

وأشارت "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يبلغ انكماش الاقتصاد الإسرائيلي 3.7% خلال العام الماضي، مع ارتفاع معدل البطالة لخانة العشرات، في حين أنه ينتظر تعافيه في العام الجاري.

وتم إعلان إجراءات العزل العام الجديدة في 27 ديسمبر الماضي، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من منتصف ليلة الخميس المقبل، كما ستستمر لمدة 14 يومًا.