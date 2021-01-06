موريتانيا تفكر فى اللحاق بركاب المصالحة مع الدوحة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "أنباء انفو" الموريتانية، بأن مصدرًا وصفته بالرفيع صرح بأن موريتانيا ستعلن خلال أيام عن عودة العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها مع قطر، بعد قطعها بشكل مفاجئ في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.

يأتى ذلك بعد، بعد صدور إعلان العلا عن القمة الخليجية الـ41، أمس الثلاثاء، الذي نص على عودة العلاقات بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وشدد إعلان "اتفاق التضامن" للقمة على "طي صفحة الماضي" بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وقال وزير خارجية المملكة، فيصل بن فرحان، إن الرياض وحلفاءها العرب اتفقوا على إعادة العلاقات مع الدوحة لإنهاء المقاطعة التي فرضت في منتصف عام 2017، في اتفاق تدعمه واشنطن. شاركت مصر في القمة ووقعت على الإعلان إلى جانب شركائها الخليجيين.

واندلعت الأزمة مع قطر في يونيو عام 2017، وأسفرت عن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهام الدوحة بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، ما نفته الدوحة مرارا.

وبعد مقاطعة اقتصادية وإغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام قطر، تقدمت الدول الأربع بـ13 مطلبا لعودة العلاقات رفضتها قطر.

اختتمت فعاليات قمة اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية مساء الثلاثاء، والتي عقدت

وزير الخارجية السعودى: اتفاق المصالحة خطوة مهمة للاستقرار ونجاح دول الخليج ومصر

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان: "هناك إرادة سياسية لضمان تنفيذ اتفاق القمة الخليجية في السعودية، واتفاق المصالحة خطوة مهمة للاستقرار ونجاح دول الخليج ومصر والمنطقة بشكل عام وواثقون من أنه سيكون دائمًا".

فيما أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عن تفاؤله بشأن اتفاق القمة الخليجية لإنهاء الخلاف مع قطر، مشددا على ضرورة إعادة بناء الثقة لإقامة علاقات شفافة وقوية.

وعلق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقول: "تنطوي اليوم صفحة الخلاف بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لما فيه خير الشعوب الخليجية ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة. كل الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على جهودها الكبيرة في رأب الصدع ولمّ الشمل الخليجي".