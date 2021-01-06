ميركل ومودي يبحثان سُبل دفع العلاقات الثنائية

ياسر رشاد - القاهرة -

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الاقتصادية، إضافة إلى التطورات فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفان زايبرت إن الجانبين تبادلا وجهات النظر

حول وباءوسبل مواجهته وإنتاج اللقاحات وخطط توزيعها.

وفي وقت سابق قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة إنها تتقبل بصورة هادئة الانتقادات الموجهة لسياستها من داخل حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي، قائلة: "نعيش في ديمقراطيات، ومن هنا فلا بد

أن أتعامل مع النقد".

وجاء رد المستشارة للصحفيين عند سؤالها عن الانتقادات الشديدة الموجهة إليها من طرف بعض الشخصيات في حزبها، في وقتٍ استقبلتها الهند بشكل حافل.

وتأتي زيارة ميركل للهند لأجل التطرق لعدة قضايا، إذ ترغب ألمانيا والهند تعزيز التعاون بينهما في قضايا المستقبل، مثل الرقمنة وحماية المناخ والطاقة المتجددة، وقد وقع البلدان خلال ميركل 22 اتفاقية للتعاون في هذه المجالات.