كوريا الجنوبية تُمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمُدة أسبوعين

ياسر رشاد - القاهرة - قررت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تمديد حظر الرحلات الجوية المباشرة القادمة من بريطانيا، لمدة أسبوعين آخرين، لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التى تم اكتشافها للمرة الأولى فى بريطانيا.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تمديد الحظر على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين، حتى 21 يناير الجاري،

حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وتم تسجيل 11 حالة من السلالة الجديدة المكتشفة فى بريطانيا، إضافة إلى حالة واحدة من سلالة أخرى تنتشر فى جنوب إفريقيا.

يُذكر أنه تم حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا أولًا فى 23 ديسمبر الماضي، ثم

تم تمديده فى 28 ديسمبر حتى غدًا الخميس.

يُذكر أن كوريا الجنوبية سجلت 840 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم، بينها 809 حالات محلية المصدر، مما رفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 65 ألفًا و818 إصابة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.