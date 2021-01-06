إثيوبيا: صراع إقليم تيجراي تسبب في نزوح أكثر من مليوني شخص

ياسر رشاد - القاهرة - صرح جبرميسكل كاسا، المسؤول البارز، بالإدارة الانتقالية التي عينتها الحكومة الاتحادية في إقليم تيجراى، أن الصراع في الإقليم تسبب في نزوح أكثر من مليوني شخص.

وقال جبرميسكل كاسا، اليوم الأربعاء، أن نحو 2.2 مليون شخص نزحوا داخل تيجراي منذ اندلاع الحرب هناك في نوفمبر، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وأشار كاسا في تصريحات أذاعتها قناة حكومية أمس الثلاثاء إلى أن

نصف هؤلاء النازحين هربوا بعد أن تعرضت منازلهم للحرق.

وتفوق الأعداد التي ذكرها كاسا ضعف تقديرات سابقة بشأن عدد النازحين في الإقليم، والتي أشارت إلى أن 950 ألفًا نزحوا من الإقليم بينهم 50 ألفا فروا إلى دول مجاورة.

وخاضت الحكومة الفيدرالية حربًا في

الرابع من نوفمبر ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وهي حزب سياسي كان يحكم الإقليم.

وفي أواخر نوفمبر، أعلنت الحكومة النصر، لكن الجبهة تعهدت بمواصلة القتال.

ويقع إقليم تيجراي على الحدود السودانية بمحاذاة ولايتي كسلا والقضارف شرقي البلاد، حيث عزز الجيش تواجده فيهما على الحدود، لمنع تسلل مقاتلي أي طرف إلى البلاد.

جدير بالذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة، كانت قد توقعت في نوفمبر الماضي ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 200 ألف لاجئ.