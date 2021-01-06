جيمي كارتر يتغيب عن حفل تنصيب بايدن

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت متحدثة باسم مركز كارتر في أتلانتا، بأن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والسيدة الأولى السابقة روزالين، أرسلا إلى بايدن ونائبته كامالا هاريس "أطيب تمنياتهما"، وأكدا أنهما يتطلعان إلى "إدارة ناجحة".

و يتغيب الرئيس كارتر، عن حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير بعد أن كان أول رئيس سابق يؤكد خططه لحضور حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب في عام 2017.

وهذه هي المرة الأولى التي يتغيب فيها الزوجان عن المراسم منذ أن أدى كارتر اليمين كرئيس

رقم 39 للولايات المتحدة في عام 1977.

وكان أول المؤكدين لحضور حفل تنصيب ترامب في العام 2017، وجلس حينها إلى جانب الرئيس السابق بيل كلينتون وهيلاري كلينتون، والرئيس السابق جورج بوش ولورا بوش. وكان بوش الأب هو الرئيس الوحيد في ذلك الوقت الذي لم يحضر حفل تنصيب ترامب.

يذكر أن الزوجين كارتر يعيشان في منزلهما في ولاية جورجيا منذ أن غادرا البيت الأبيض

في العام 1981، حيث يقضيان كل وقتهما في ظل انتشار فيروس كورونا

وكنت اللجنة الافتتاحية للرئيس المنتخب جو بايدن، أعلنت أنه سيكون هناك عرض افتراضي بعد حفل أداء اليمين في يوم التنصيب كجزء من الجهود المبذولة للحد من الحشود وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن العرض الافتراضي المتلفز سيشمل عروضا في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، مثل البرنامج الافتراضي في المؤتمر الوطني الديمقراطي.

وتابعت اللجنة الافتتاحية في البيان: "سيحتفل العرض بأبطال أمريكا، ويسلط الضوء على الأمريكيين من جميع مناحي الحياة في مختلف الولايات والمناطق، ويفكر في التنوع والتراث والمرونة في البلاد بينما نبدأ حقبة أمريكية جديدة".