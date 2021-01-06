بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت بريطانيا، عن قلقها الشديد إزاء شروع إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20% في الرابع من يناير.

جاء ذلك فى بيانا مشترك مع فرنسا وألمانيا، اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان، "نحث إيران بقوة على وقف تخصيب اليورانيوم بمعدل نقاء يصل إلى 20 % دون تأخير"، وفقا لقناة للغد.

وقالت الحكومة الإيرانية يوم الإثنين إن طهران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء

20 % في منشأة نووية تحت الأرض، في انتهاك للاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى الكبرى.

غضب دولى بعد بعد رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم

جّرت الخطوة الإيرانية برفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% غضبًا دوليًا واسعًا، ووعيدًا بفرض عقوبات جديدة على النظام في طهران.

وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، على أن تخصيب إيران اليورانيوم بزيادة 20% مخالفة كبيرة "للاتفاق النووي المبرم مع طهران، مشددا على أن تلك الخطوة سيكون لها "تبعات مهمة"، في إشارة إلى عزمه فرض عقوبات على طهران.

فيما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المفتشين يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب.

وفي هذا السياق، أكد الكاتب المختص بالشئون الايرانية حسن راضي، أن إعلان إيران عن البدء في تخصيب اليورانيوم يدل على شعورها بالقلق من العقوبات الأمريكية.