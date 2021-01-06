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البرتغال: زيادة قياسية لإصابات كورونا.. والرئيس يعزل نفسه

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 19:05
الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا
عربي ودولي

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سجلت البرتغال، اليوم الأربعاء، زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابة اليومية بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس المستجد.
ورصدت البلاد 10027 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.
يأتي ذلك فيما تستعد البلاد للموافقة على تمديد حالة الطوارئ لمكافحة التسارع المقلق في العدوى بالمرض.
في الأثناء، قال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، اليوم الأربعاء، إنه سيعزل نفسه، بعد أن خالط شخصاً ثبتت إصابته بالفيروس.
ويسعى الرئيس، البالغ من العمر 72 عاما، للفوز بولاية ثانية في انتخابات تجرى في 24 يناير الجاري. وأمامه بضع مناظرات رئاسية قبل ذلك الموعد.
وفي بيان نُشر على موقعه الرسمي، قال مكتب ريبيلو دي سوزا إن المخالطة كانت مع أحد أعضاء مجموعة "كاسا سيفيل" وهي هيئة من المتخصصين الذين يقدمون خدمات استشارية للرئيس.
وقال البيان إن ريبيلو دي سوزا ينتظر قراراً من السلطة الصحية بشأن خطورة المخالطة والمدة التي يتعين عليه أن يبقاها معزولا في المنزل.

المصدر: وكالات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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