جونسون: لا دليل بأن سلالات كورونا المتحورة تقاوم اللقاح

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد دليل يؤيد الاعتقاد بأن أي سلالة جديدة من فيروس كورونا لديها مقاومة للقاحات.

أدلى جونسون بالتعليقات في البرلمان، رداً على طلب لتحديث المعلومات بشأن جهود الحكومة لاختبار فعالية اللقاحات مع السلالات الجديدة.

واكتشفت بريطانيا، في الأسابيع الماضية، سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد يقول الباحثون إنها أكبر قدرة على الانتشار من السلالة الأولى. ويرى أطباء أن الزيادات الكبيرة في إصابات كورونا في المملكة المتحدة سببها هذه السلالة المتحورة سريعة التفشي.

لكن المخاوف الكبيرة تتعلق باحتمال أن تكون هذه السلالة الجديدة مقاومة للقاحات التي أنتجت ضد السلالة الأولى من الفيروس.

وبدأت بريطانيا، بدايةً ديسمبر الماضي، حملة شاملة للتطعيم ضد الفيروس باستخدام لقاح طورته شركة «فايزر» الأميركية ومختبر «بيونتك» الألماني.

كانت بريطانيا أول دولة في العالم تمنح الترخيص لهذا اللقاح. وأول دولة تبدأ حملة تطعيم شاملة ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.