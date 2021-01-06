العاهل البحريني يشيد بقرارات وتوصيات قمة «العلا»

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أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، بالقرارات والتوصيات المهمة التي أسفرت عنها القمة الخليجية التي عقدت، أمس، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الصافرية، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم سموه إيجازاً للعاهل البحريني حول نتائج أعمال اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت يوم أمس في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وخلال اللقاء، أثنى العاهل البحريني على الجهود الكبيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في دفع العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون بين الأشقاء، وما تميزت به هذه الدورة من حسن إعداد وتنظيم، بحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

وأشاد العاهل البحريني بالقرارات والتوصيات المهمة التي أسفرت عنها القمة الخليجية، مؤكداً أهمية المحافظة على حقوق المواطنين لكل ما فيه الخير للجميع، وأن ما تم اتخاذه من قرارات ستسهم، بإذن الله، في تطوير وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل بين دوله وشعوبه الشقيقة وتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات، وبما يخدم تطلعات وطموحات مواطني دول المجلس.



