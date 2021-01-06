أوروبا تدعو إيران إلى وقف تخصيب اليوارنيوم دون تأخير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 06:03 مساءً - منذ 38 دقيقة

أعربت ثلاث دول أوروبية، الأربعاء، عن قلقها إزاء قرار إيران برفع تخصيب اليورانيوم ، داعية طهران إلى وقف تخصيب اليوارنيوم دون تأخير.

وقالت بريطانيا في بيان مشترك مع فرنسا وألمانيا، إنها “قلقة للغاية” من شروع إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 % في الرابع من يناير/كانون الثاني.

وأضافت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أنه:”نحث إيران بقوة على وقف تخصيب اليورانيوم بمعدل نقاء يصل إلى 20 % دون تأخير”.

وأكد البيان أن الخطوة الإيرانية غير مبررة وتشكل انتهاكًا صريحًا للاتفاق النووي.

والإثنين الماضي، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % بالمخالفة للاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وقالت الوكالة إن المفتشين يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعلن أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت اليوم الإثنين في مجمع التخصيب بفوردو.

وفجرت الخطوة الإيرانية برفع تخصيب اليورانيوم غضبا دوليا واسعا، ووعيدا بفرض عقوبات جديدة على النظام.

وكان البرلمان الإيراني صادق الشهر الماضي على قانون يلزم منظمة الطاقة الذرية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم.