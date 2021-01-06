قطع منحة أكثر من 13 الف شخص في الاقليم

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان، الاربعاء، عن قطع المنح المالية لأكثر من 13 الف شخص لا تتضمن فيهم الشروط القانونية.

وقال مصدر مطلع في الوزارة لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني وتابعته الخليج 365، ان "القطع هو ليس للمنحة المالية، بل هو لمنحة الاعانة والبالغة 75 الف دينار يتم صرفها للاشخاص الذين يقدمون الخدمات لوالد او والدة الشهداء".

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان "المنحة كانت تصرف سابقا وبشكل شهري لاي شخص يقدم المساعدة لورثة الشهداء، الا ان الوزارة قررت قطعها".

من جانبها أعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، انها قطعت المنح المالية عن أكثر من 13 الف شخص.

وقالت الوزارة في انها قررت قطع المنح المالية عن 13,282 شخصا لعدم توفر الشروط القانونية لهم.

واضافت انها باشرت بتنفيذ القرار الصادر اعتبارا من تاريخ الاول من كانون الثاني الحالي.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان قد أعلنت أول أمس الاثنين الرابع من كانون الثاني الحالي عن ايقاف صرف رواتب اكثر من 10 الاف موظف غير قانونيين.

وأوضحت الوزارة خلال بيان "بالاعتماد على قانون الاصلاح رقم 2 لسنة 2020 والتعليمات الخاصة بتنفيذ قانون الاصلاح في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد في اقليم كوردستان قررنا، ايقاف رواتب وتقاعد 10609 موظفا تم تسجيلهم في نظام التسجيل البايومتري اكثر من مرة وتبلغ اعداد ملفاتهم 21588 ملفا استلموا رواتبهم بشكل غير قانوني".

واضاف ان "اي موظف يتضرر من هذا القرار عليه تقديم اعتراض الى الاطراف المعنية خلال الفترة المحددة".