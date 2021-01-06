16 توصية من لجنة التحقيق العراقية في اغتيال سليماني والمهندس

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت لجنة التحقيق في ملابسات جريمة اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الأربعاء، 16 توصية جديدة بشأن الحادثين.

وأوصت اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية العراقية، بإيقاف عمل شركة أمن بريطانية عن العمل في البلاد.

ووجهت اللجنة اتهاما للشركة الأمنية "جي فور إس" البريطانية، بالتورط في قضية اغتيال سليماني، والمهندس، بعد التحقيق في ملابسات عملية الاغتيال.

وقدمت اللجنة 16 توصية، أبرزها إنهاء خدمات الشركة الأمنية البريطانية، وعدم تجديد عقدها، واستبدالها بشركات وطنية.

وأوصت بإعداد سلطة الطيران المدني ملفا عن الاعتداء الذي نفذته الطائرات الأمريكية، وتشكيل فريق تحقيق مشترك من العراق وإيران وسوريا ولبنان للوقوف على ملابسات الاغتيال.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، وفي 8 كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.