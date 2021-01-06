وفد أمريكي بالسودان.. والبرهان يتحدث عن التوتر مع إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان حرص بلاده على معالجة الخلافات مع إثيوبيا بالتفاوض والحوار.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان، مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الذي يجري زيارة على رأس وفد للسودان، تستغرق يوما واحد.



وتعقيبا على التوترات الحدودية مع إثيوبيا، قال البرهان، خلال لقائه منوتشين بالخرطوم، الأربعاء، إن ما قامت به القوات المسلحة السودانية هو إعادة انتشار داخل الحدود.

ورحب البرهان بزيارة الوفد الأمريكي للسودان والتي تعتبر الأولى من نوعها، مؤكدا حرص بلاده على تطوير علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة في كافة المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية.

من جانبه، أكد وفد الخزانة الأمريكية برئاسة منوتشين، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك مع السودان خاصة في المجالات الاقتصادية.

وعبر الوفد عن تقديره لحسن قيادة رئيس مجلس السيادة للبلاد وللفترة الانتقالية مناصفة مع مجلس الوزراء لتجاوز التحديات التي تواجه السودان.

وأشاد وفد الخزانة الأمريكية بالجهود التي بذلت وتوجت بالتوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان، ووعد بالمساعدة في تنفيذ بنود اتفاقية السلام.

وأكد الوفد الأمريكي حرصه على إلحاق الحركات غير الموقعة على الاتفاق لعملية السلام.

كما أكد الوفد خلال اللقاء حرص الولايات المتحدة على توصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق فيما يلي ملء سد النهضة وتشغيله.

والشهر الماضي، عقدت اللجنة السياسية العليا بين السودان وإثيوبيا اجتماعا بالخرطوم، وسط توتر حدودي وحشد عسكري من الجانب السوداني الذي أعلن استعادة أراضيه وفرض سيادته على كامل حدوده مع إثيوبيا.

ودفعت التوترات الأمنية على الحدود إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة للحدود، ليعود بذلك ملف النزاع الحدودي المتجدد بين السودان وإثيوبيا إلى الواجهة مرة أخرى، بعد إعلان الجيش السوداني أن قواته تصدت لاعتداء "من مليشيات إثيوبية" في منطقة الفشقة.

ويتراوح الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية بين المرونة والصلابة تبعاً لارتفاع وتيرة التأثيرات السياسية والتحولات الداخلية لكلا البلدين.

وللنزاع الحدودي السوداني الإثيوبي تاريخ قديم، يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، ما جعله يتجدد بسبب إهمال حسم ملف ترسيم الحدود بين البلدين.